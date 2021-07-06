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С ресторана – в больницу. В Винницкой области массовое отравление

6 июля 2021 9:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Среди пострадавших есть дети. Они праздновали выпускной в местном заведении "На Майдане"

Все пострадавшие ели в одном кафе.

Все пострадавшие ели в одном кафе. / Фото: Getty Images

В больницы Винницы с отравлением попали 17 человек. Они накануне употребляли пищу в ресторане в селе Майдан, расположенном неподалеку областного центра.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, пострадавшие попали в больницы в период с 3 по 5 июля. У них установили предварительный диагноз – острый энтероколит.

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Сейчас проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

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Местные СМИ сообщают, что в заведении "На Майдане" праздновали выпускной восемь школьников с классным руководителем и родителями. А также в ресторане собрались еще две компании, которые праздновали годовщины с момента окончания школы.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области супруги отравились грибами.

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Также напомним, в харьковском ресторане, в котором массово отравились люди, обнаружили сальмонеллез и стафилококк.

Ранее мы сообщали, что

Также напомним,

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