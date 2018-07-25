Садовник-любитель: житель Кировоградской области выращивал коноплю в собственном дворе

В рамках проведения операции "Мак" полицейские обнаружили у жителя Кировоградской области целую посадку конопли. Незаконным "садоводством" занимался ранее судимый за кражу 36-летний мужчина, проживающий в одном из сел Бобринецкого района области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Кировоградской области.

Так, во время санкционированного обыска на территории домовладения на приусадебном участке работники полиции изъяли около двух десятков растений, похожих на коноплю. Также в доме и подсобных помещениях было обнаружено несколько шприцев, вещество, похожее на семена мака, бутылки из-под растворителя, стебли и листья сухих растений, похожих на мак и коноплю. По предварительной информации, хозяин жилья хранил наркотические средства для собственного употребления.

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Все вещества, предметы и растения изъяты и направлены на проведение экспертизы.

По заключению специалистов будет решаться вопрос о привлечении гражданина к ответственности по ч. 1 ст. 309 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы также сообщали, что в Кировоградской области местный житель вырастил более 300 кустов конопли. Также в доме жителя Александрийского района было найдено около полкилограмма измельченного вещества, похожего на каннабис и два устройства для его употребления.

Кроме того, мы писали о том, что в Запорожской области полиция обнаружила село "нарколюбителей". Там оперативники ликвидировали сразу две наркоплантации в селе Люцерна Вольнянского района во время санкционированных обысков.