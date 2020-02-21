Скандал в Новых Санжарах: Полтавский облсовет просит у Зеленского 300 миллионов (видео)

Из-за протестов и поселения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре в Новых Санжарах Полтавский областной совет созвал внеочередную сессию. Об этом сообщает 0532.ua.

В частности, депутаты обратились к президенту, Верховной Раде и Кабмину. Судя по тексту обращения, они хотят услышать ответы на следующие вопросы: "Почему не было проведено никакой разъяснительной работы? Почему органы местного самоуправления, которые могли взять на себя значительную часть работы с населением, узнали об этом в последний момент?".

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Кроме того, депутаты просят выделить 300 миллионов гривен на достройку Полтавского областного противотуберкулезного диспансера. В нем они хотят обустроить карантинные боксы.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ему известно, кто может стоять за протестом местных жителей в Новых Санжарах в связи с прилетом эвакуированных украинцев из Уханя. Аваков заявил, что те люди, которые совершили правонарушения, бросали камни, задержаны.

"Мы будем решать, как они будут наказаны", – сказал глава МВД.

Напомним, самолет с эвакуированными украинцами из Ухани приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения. По словам Премьер-министра Алексея Гончарука, прибывшего на место событий через 12 часов после начала протестов, сейчас ситуация в Новых Санжарах под контролем правительства.

Более детально читайте в материале Новые Санжары бунтуют из-за угрозы коронавируса: что происходит, фото и видео.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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