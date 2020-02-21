Скандал в Новых Санжарах: родители в панике забирали детей со школы

Из 900 школьников на обучение не пришло почти 400

Единственная школа в Новых Санжарах сегодня, 21 февраля, оказалась полупустой. Почти половина учеников не вышли на занятия после того, как в поселке разместили эвакуированных из Китая украинцев.

Более того, напуганные родители стали забирать детей с уроков еще вчера, 20 февраля, опасаясь, чтобы они "не влипли" ни в какую историю, сообщает kolo.news.

"Сегодня из 900 школьников на обучение не пришло почти 400. На такую ​​посещаемость повлияла ситуация, которая была в Новых Санжарах вчера. Но мы работаем в штатном режиме. Я обязал учителей по телефону известить родителей, безопасности детей ничего не угрожает", – рассказал Николай Решетило, директор Новосанжарской средней школы.

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Отмечается, что в понедельник, 24 февраля, в учебном заведении проведут общешкольные родительские собрания, чтобы еще раз убедить, что ситуация под контролем, а безопасности детей ничего не угрожает.

Напомним, ранее в Новых Санжарах разгорелся скандал – местные жители пытались блокировать автобусы с украинцами и иностранцами, эвакуированными из Китая. Они забрасывали автобусы камнями, жгли баррикады и устраивали стычки с правоохранителями.

После этого Украина попала на страницы мировых СМИ. 20 февраля взгляды иностранного общества были прикованы ксобытиям, которые происходилив поселке Новые Санжары Полтавской области.

Встреча украинцами своими соотечественников, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая, мягко говоря, удивила зарубежных обозревателей. Многие не верят, что подобное может происходить в трезвом состоянии и отмечают, что некоторые протестующие, вероятно, были пьяные.

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