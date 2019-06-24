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Смерть бизнесмена в Виннице: Князев отстранил главу областной полиции

24 июня, 15:04

Решение об отстранении будет действовать на все время расследования

Князев отстранил от должности главу Нацполиции Винницкой области
Князев отстранил от должности главу Нацполиции Винницкой области. Фото: Сегодня

Начальник областного управления полиции Винницкой области был отстранен от работы на время служебного расследования гибели бизнесмена Александра Комарницкого, виновником которой мог быть сотрудник полиции.

Соответствующее решение было принято главой Национальной полиции Сергеем Князевым, о чем он объявил на выездном совещании в связи с трагедией. Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

"Я разделяю вашу боль и уверяю, что со своей стороны сделаю все, чтобы виновный был наказан. Сотруднику полиции, которого подозревают в применении физической силы к потерпевшему, сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы", – подчеркнул он.

Князев добавил, что суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Следователи Государственного бюро расследования на это решение. Следователи будут ходатайствовать о взятии подозреваемого под стражу. Также он будет уволен из рядов полиции", – заявил он.

Князев также добавил, что к нему обратился с рапортом об отстранении на время расследования начальник полиции Винницкой области Юрий Педос.

"Я удовлетворю этот рапорт, и до окончания служебного расследования он будет отстранен от исполнения обязанностей", – заявил глава Нацполиции.

Также, по его приказу, готовятся материалы на увольнения заместителя начальника областной полиции, который отвечал за работу с личным составом. Еще четверых руководителей – от начальника территориального отдела полиции до непосредственного руководителя – на время служебного расследования отстранили от исполнения обязанностей.

"Подчеркиваю, что полиция не покрывает негодяев. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы расследование было прозрачным и быстрым. Негодяи, которые позорят звание полицейского и дискредитируют службу, будут отвечать перед законом", – заявил Князев.

Напомним, что трагедия произошла 11 июня, около 23:00, на остановке общественного транспорта "Водоканал". Полицейский избил члена партии "Гражданская позиция" Александра Комарницкого. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.


Медики диагностировали у него перелом основания черепа, потерпевший находился в коме. В полиции утверждают, что на просьбу оперативника быть понятым при изъятии гранаты РГД-5 Комарницкий ответил грубым отказом и спровоцировал конфликт. Гриценко такую версию отвергает.

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Тег Винница, трагедия, полиция, бизнесмен, винницкая область, князев

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