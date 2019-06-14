В Виннице избили нардепа Александра Комарницкого: известно о состоянии мужчины

Пострадавший находится в коме с переломом основания черепа

Фото: 20 хвилин

Полицейские избили члена партии "Гражданская позиция" Александра Комарницкого, заявил лидер партии Анатолий Гриценко в Facebook.

Инцидент произошел около 23:00 во вторник, 11 июня, на остановке общественного транспорта "Водоканал". Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него перелом основания черепа, потерпевший находится в коме, пишет 20 минут.

В полиции утверждают, что на просьбу оперативника быть понятым при изъятии гранаты РГД-5 Комарницкий ответил грубым отказом и спровоцировал конфликт. Гриценко такую версию отвергает.

Пресс-секретарь областного главка полиции рассказывает: "Возник конфликт, в результате чего 47-летний мужчина получил телесные повреждения. Оперативник утверждает, что оттолкнул его и тот упал на асфальт и ударился головой. Полицейский вызвал скорую и оказал к ее приезду домедицинскую помощь пострадавшему".

"Местные полицейские зверски избили его прямо на автобусной остановке. Кулаками и ногами по голове. У него многочисленные переломы черепа. Сейчас он находится в реанимации без признаков сознания. За что побили? Хотели прямо с улицы привлечь его понятым якобы по какому-то делу об изъятии у кого-то оружия, а Александр отказался, потому что не имел к тому никакого отношения и спешил домой за час до полуночи. Полицейские говорят, будто он им угрожал и хотел побить... Не верю! Знаю Александра хорошо, он был и делегатом съезда партии – спокойный, ответственный человек", – написал Гриценко.

По факту избиения следователи Госбюро расследований начали уголовное производство против полицейских.

Напомним, ранее в России школьник избил депутата из партии Путина. На Екатерину Вахитову напал девятиклассник, когда она выступала на последнем звонке в одной из школ.





Кроме этого, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который в июле 2018 года облил главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина зеленкой.

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