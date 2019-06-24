Смерть бизнесмена в Виннице: вдова собирается судиться с полицией

Причиной смерти врачи называют сильный отек мозга, возникший на фоне черепно-мозговых травм

Фото из открытых источников.

Вдова Александра Комарницкого, который в воскресенье умер после 12-дневной комы вследствие избиения полицейским, не верит, что ее муж конфликтовал с правоохранителем. Она собирается обращаться в полицию и требовать возмещения причиненного семье морального ущерба. Об этом Леся Комарницкая сообщила в комментарии Укринформу.

"Я просто уверена, что там не было конфликта с стороны моего мужа. Он доброжелательный, мудрый, всегда всем шел на помощь. Неконфликтный, неагрессивный. Мы с ним 18 лет прожили. Во-первых, там между ними не было даже конфликта. Тот сказал два слова и сразу ударил Сашу. И муж у меня не использовал ненормативную лексику", – сказала Комарницкий.

По ее словам, за время пребывания в больнице мужчина так и не пришел в себя. В выходные его состояние ухудшилось. А причиной смерти врачи называют сильный отек мозга, возникший на фоне черепно-мозговых травм, полученных Александром Комарницким во время инцидента.

Женщина считает действия полиции в отношении ее мужа неправомерными и намерена подавать иск суд на полицию и требовать возмещения морального ущерба, причиненного ее семье.

"Мы подали некоторые заявления", - сказала Леся Комарницкая, но озвучить их содержание отказалась.

Она сообщила, что пока не знает, когда сможет похоронить мужа: "Пока не знаем, ждем судебное решение, когда дадут разрешение на судмедэкспертизу".

Вдова сказала, что несмотря на заявления полиции, она не получала от правоохранителей средств, которые позволили полностью оплатить лечение Александра Комарницкого. "Полностью средства мне никто не выплатил. Еще тогда, когда я подала заявление, что прошу помощи (передали деньги – авт.)", – сказала женщина.

Леся Комарницкая также считает недостаточной меру пресечения – круглосуточный домашний арест, избранную судом для обидчика ее мужа, – правоохранителя, подозреваемого в превышении служебных полномочий, которые привели к тяжелым последствиям. "Устроили ему отпуск", – считает она.

Как сообщалось, по факту избиения было начато уголовное производство по ст.128 Уголовного кодекса Украины, а также назначено служебное расследование.

Следовательно, отстранены начальник Киевского отделения полиции Винницкого отдела, начальник управления кадрового обеспечения ГУЧП, заместитель начальника Винницкого ОП – начальник ВКП ГУНП и заместитель начальника Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции – начальник СКП ГУНП. Все материалы были переданы в Государственное бюро расследований.

22 июня следователи ГБР объявили сотруднику полиции Винницкой области о подозрении по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины. Ему вручили повестку для прибытия в суд с целью избрания меры пресечения. Сегодня суд избрал полицейскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также приказом главы Национальной полиции Сергея Князева на время служебного расследования отстранен от работы начальник областного управления полиции Винницкой области.

Напомним, что трагедия произошла 11 июня, около 23:00, на остановке общественного транспорта "Водоканал". Полицейский избил члена партии "Гражданская позиция" Александра Комарницкого. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Медики диагностировали у него перелом основания черепа, потерпевший находился в коме. В полиции утверждают, что на просьбу оперативника быть понятым при изъятии гранаты РГД-5 Комарницкий ответил грубым отказом и спровоцировал конфликт. Гриценко такую версию отвергает.

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