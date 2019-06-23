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В Виннице умер предприниматель, которого избили полицейские

23 июня, 20:25

В "Гражданской позиции" требуют жесткого и неотвратимого наказания причастных к данному инциденту

Фото: 20 хвилин

После 12-ти дневного пребывания в коме умер член партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко Александр Комарницкий из Винницы, которого ранее избили полицейские, сообщила пресс-служба партии.

"Сегодня остановилось сердце замечательного человека, пылкого патриота Украины, Александра Комарницкого", – сообщили в Винницкой областной организации партии.

В "Гражданской позиции" требуют жесткого и неотвратимого наказания причастных к данному инциденту полицейских, а также увольнения руководства областной Нацполиции.

"Жесткое и неотвратимое наказание убийцы в полицейских погонах! ГБР уже выдвинуло ему подозрение и посадило под домашний арест. От министра (МВД – ред.) Арсена Авакова и начальника Нацполиции Сергея Князева мы требуем немедленного увольнения руководства Нацполиции в Винницкой области!", - заявил Гриценко.

Кроме того, стало известно, что  Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста полицейскому, из-за действий которого в Виннице пострадал и впал в кому мужчина.

Напомним, инцидент произошел около 23:00 во вторник, 11 июня, на остановке общественного транспорта "Водоканал". Полицейский избил члена партии "Гражданская позиция" Александра Комарницкого. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него перелом основания черепа, потерпевший находился в коме. В полиции утверждают, что на просьбу оперативника быть понятым при изъятии гранаты РГД-5 Комарницкий ответил грубым отказом и спровоцировал конфликт. Гриценко такую версию отвергает.

Напомним, ранее в России школьник избил депутата из партии Путина. На Екатерину Вахитову напал девятиклассник, когда она выступала на последнем звонке в одной из школ.


Кроме этого, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который в июле 2018 года облил главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина зеленкой.

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Тег гриценко, смерть, избиение, кома, полицейский, гражданская оборона

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