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Смерть матери с детьми в Скадовске: стала известна причина

21 августа, 00:54

Подтверждается первоначальная версия случившегося

Погибшие в Скадовске

Погибшие в Скадовске

Херсонские эксперты установили причины смерти матери и двух ее детей в Скадовске. Об этом сообщает портал "Типичный Херсон" во вторник, 22 августа.

Напомним, что 34-летнюю владелицу агентства по недвижимости из областного центра вместе с ее сыновьями семи и девяти лет обнаружили мертвыми в арендованной квартире по улице Мангубинской в Скадовске. На голове у женщины был надет обмотанный скотчем полиэтиленовый пакет, а видимых следов насилия на их телах не заметили.

Для выяснения причин смерти трех человек в областном бюро судебно-медицинской экспертизы назначили токсикологическую экспертизу, во время которой у мальчиков выявили признаки отравления доксиламином, который им дали, подмешав в сладкий сок.

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Доксиламин (донормил) является доступным препаратом снотворного и антиаллергенного действия. Он продается в аптеке, но противопоказан детям и подросткам до 15 лет: для них опасно даже его употребление, а передозировка без своевременной медицинской помощи смертельна.

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Относительно матери погибших детей, эксперты определились: она также принимала фенобарбитал в сочетании с валокордином – видимо, пыталась бороться таким образом с последствиями длительной депрессии после развода с мужем.

Смерть женщины наступила не от передозировки лекарств, а вследствие закрытия носа и рта, ставшего помехой для дыхания. Так что подтверждается первоначальная версия случившегося: из-за депрессии женщина убила своих сыновей и покончила с собой.

Как сообщалось, в Киеве был задержан мужчина, убивший своего сводного 9-летнего брата. Также мы сообщали об убийстве педофилом 11-летней девочки в Одесской области.

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