В Скадовске в квартире найдены мертвыми женщина и двое ее малолетних детей

Женщина была обнаружена с пакетом на голове

В Скадовске Херсонской области в арендованной квартире сегодня было найдено тело 33-летней женщины с полиэтиленовым пакетом на голове. Также в квартире лежали тела ее сыновей 2010 и 2012 годов рождения.

Трупы были найдены около 16:30, сообщает Криминальная Украина.

Полиция в свою очередь сообщает, что о страшной находке заявил житель города Голая Пристань. Мужчина рассказал, что приехал в Скадовск домой к бывшей жене, где обнаружил тела женщины и двух сыновей, 9-ти и 7-ми лет.

На месте происшествия побывали следственно-оперативная группа и руководство полиции области.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по п.п.1,2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". В настоящее время проводится осмотр места происшествия, продолжаются первоочередные неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

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