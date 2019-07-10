Загадочная смерть матери с детьми в Скадовске: есть первые результаты экспертизы

Женщину и ее сыновей могли отравить

Погибшие в Скадовске.

Сегодня появились первые результаты экспертизы тел женщины и ее детей из Херсона, погибших при невыясненных пока обстоятельствах в арендованной квартире по улице Мангубинской курортного Скадовска.

Как сообщает Kherson.net, вскрытие, проведенное экспертами областного бюро судебно-медицинской экспертизы, не выявило у членов семьи травм или ранений, которые могли быть смертельными.

У обоих детей, правда, выявили ссадины в области носогубных складок. Они относятся к категории легких телесных повреждений, и прямого отношения к гибели мальчиков семи и девяти лет от роду не имеют.

Однако такие ссадины могут образоваться, если детям что-то принудительно вводили в дыхательную систему через ингалятор, преодолевая их сопротивление, сообщает издание.

Судмедэксперты не исключают, что дети и мать были отравлены. Токсикологическое исследование на предмет наличия в их организмах яда и определение его вида может занять от двух-трех недель до месяца.

Кроме того, в квартире, где погибла мать и ее дети, не обнаружили никаких емкостей из-под химических веществ или лекарств, которые могут использоваться при самоубийстве.

Как сообщалось, 33-летняя женщина приехала на отдых в Скадовск и арендовала помещение по улице Мангубинской.

Ее тело с полиэтиленовым пакетом на голове, который был плотно обмотан скотчем, обнаружил бывший муж, приехавший позже.

Детей курортницы нашли на кроватях в другой комнате. Видимых признаков телесных повреждений на них не было.

Как сообщалось, в Киеве был задержан мужчина, убивший своего сводного 9-летнего брата.

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