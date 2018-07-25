Смертельное ДТП в Черкассах: появились новые подробности и видео аварии

Вчера, 13:31

Женщину и ребенка насмерть сбил автомобиль на пешеходном переходе

Фото: facebook.com/MNSLVIV
Фото: facebook.com/MNSLVIV

По факту смертельной аварии в Черкассах, в результате которой погибли женщина и маленький ребенок, открыли уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители задержали водителя легковушки. Он подозревается в совершении данного уголовного преступления задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также в сети появилось видео смертельной аварии.

Напомним, в Черкассах на пересечении улиц Черновола и Чайковского автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с 6-летним ребенком

Напомним, не так давно в Харькове водитель иномарки сбил четырехлетнего ребенкаехавшего на велосипеде. Мальчик с травмой головы госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Кроме того, недавно в Днепре легковой автомобиль Daewoo сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка.
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