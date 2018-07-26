Смертельное ДТП в Черкассах: стала известна мера пресечения подозреваемому

Мужчину, который сбил двух человек, отправили в СИЗО на два месяца

Водителя BMW, который насмерть сбил женщину с ребенком в Черкассах, взяли под стражу на срок в 60 дней без возможности внесения залога. Об этом сообщил телеканал "112 Украина".

"Два месяца содержания под стражей без права внесения залога – такую меру пресечения избрал суд в Черкассах мужчине, который сбил на смерть женщину с ребенком", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что подсудимый скрывал свое лицо от присутствующих на заседании, а в помещении находились несколько десятков людей, которые пришли, чтобы выразить подозреваемому свое возмущение.

Кроме того, в ходе заседания прокурор отметил, что подсудимый не имел права управлять транспортным средством, потому что водительских прав его лишили после предыдущего нарушения. Однако, несмотря на это, он, будучи в нетрезвом состоянии, сел за руль и совершил ДТП.

"Адвокат подозреваемого просил смягчить его срок содержания, просил круглосуточный арест и заметил, что у подозреваемого есть жена и малолетний ребенок. Однако, суд все равно принял то решение, которое сейчас известно", – сообщили журналисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что погибшие оказались женой и сыном сотрудника полиции.

Также стоит напомнить, что 24 июля в Черкассах на перекрестке улиц Черновола и Чайковского автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с 6-летним ребенком.

Также мы писали о том, как в Харькове водитель иномарки сбил четырехлетнего ребенка, ехавшего на велосипеде. Мальчик с травмой головы был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Кроме того, недавно в Днепре легковой автомобиль Daewoo сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка.