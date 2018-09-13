На трассе Киев – Харьков произошло тройное ДТП: есть погибший

Сегодня, 17:18

Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте аварии


Фото: ГУНП в Полтавской области

Фото: ГУНП в Полтавской области

Фото: ГУНП в Полтавской области

В Полтавской области на трассе Киев – Харьков столкнулись легковушка, грузовик и микроавтобус, в результате чего погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло сегодня около 1:30 на 138-м километре автомобильной дороги Киев – Харьков между селами Виктория Пирятинского района и Алексеевка Гребенковского района. Столкнулись сразу три автомобиля: легковушка "Ford", микроавтобус "Mercedes" и грузовик "Scania".

В результате ДТП 44-летний водитель легковушки от полученных травм скончался в карете скорой помощи. 25-летний водитель микроавтобуса и 50-летний водитель грузовика не пострадали.

"Работники полиции устанавливают все обстоятельства и причины автомобильной аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП. 

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.
ДТП, грузовик, столкновение, легковушка, Полтавская область

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