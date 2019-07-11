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Смертельное ДТП в Николаевской области: одной из легковушек управлял 10-летний мальчик

11 июля, 11:42

Ребенок от полученных травм скончался на месте

Фото: ГУНП в Николаевской области
Фото: ГУНП в Николаевской области.

В Николаевской области на трассе столкнулись легковушки Opel и ВАЗ-2105. За рулем одной из них находился 10-летний мальчик, он погиб. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло 11 июня в 8:55 на автодороге "Ольшанское-Николаев" вблизи поселка Ольшанское Николаевского района. За рулем ВАЗ находился 10-летний мальчик погиб на месте происшествия. 30-летнего пассажира легковушки, отца погибшего, и водителя Opel госпитализировали.

Фото: ГУНП в Николаевской области

На данный момент все обстоятельства ДТП устанавливаются, продолжаются первоочередные следственные мероприятия.

"Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – рассказали в полиции.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, ребенок, трасса, николаевская область, столкновение, легковушки, погибший

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