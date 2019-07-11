Смертельное ДТП в Николаевской области: одной из легковушек управлял 10-летний мальчик
Ребенок от полученных травм скончался на месте
В Николаевской области на трассе столкнулись легковушки Opel и ВАЗ-2105. За рулем одной из них находился 10-летний мальчик, он погиб. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
ДТП произошло 11 июня в 8:55 на автодороге "Ольшанское-Николаев" вблизи поселка Ольшанское Николаевского района. За рулем ВАЗ находился 10-летний мальчик погиб на месте происшествия. 30-летнего пассажира легковушки, отца погибшего, и водителя Opel госпитализировали.
На данный момент все обстоятельства ДТП устанавливаются, продолжаются первоочередные следственные мероприятия.
"Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – рассказали в полиции.
Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Смертельное ДТП в Николаевской области: одной из легковушек управлял 10-летний мальчик". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В жутком лобовом ДТП на Прикарпатье погибли двое детей
Еще одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии
В Киеве столкнулись три легковушки: появились фото и видео
Масштабное ДТП произошло на бульваре Перова