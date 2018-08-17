Смертельное ДТП в Житомирской области: водителю грузовика сообщили о подозрении

Водителю грузовика, который врезался в легковушку на трассе Киев-Чоп в Житомирской области, объявили о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении правпорушення, предусмотренного ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мы уже писали о том, что 16 августа правоохранители задержали водителя грузовика. Мужчина через адвоката сам обратился в полицию и сообщил о своей причастности к ДТП.

Напомним, утром 15 августа на трассе Киев – Чоп произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в котором погибли два человека. Сам водитель грузовика с места происшествия скрылся.