Смертельное ДТП в Житомирской области: водителю грузовика сообщили о подозрении
В результате аварии погибли два человека
Фото: ГУНП в Житомирской области
Фото: ГУНП в Житомирской области
Водителю грузовика, который врезался в легковушку на трассе Киев-Чоп в Житомирской области, объявили о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
"Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении правпорушення, предусмотренного ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.
Как отметили правоохранители, мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.
Мы уже писали о том, что 16 августа правоохранители задержали водителя грузовика. Мужчина через адвоката сам обратился в полицию и сообщил о своей причастности к ДТП.
Напомним, утром 15 августа на трассе Киев – Чоп произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в котором погибли два человека. Сам водитель грузовика с места происшествия скрылся.
Кроме того, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.
В Нацполиции подсчитали, что ДТП в Украине происходят каждые три минуты, а каждые 2,5 часа в аварии гибнет человек: