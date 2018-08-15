В Житомирской области грузовик врезался в легковушку: двое погибших, водитель сбежал

Утром 15 августа на трассе Киев-Чоп произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции по Житомирской области.

Авария произошла в районе села Ставище, когда водитель грузовика Volvo с турецкой регистрацией выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ.

В результате водитель легковушки, житель Киева 1990 года рождения, и его пассажир, житель Черниговской области 1987 года рождения, от полученных травм погибли. Грузовик от удара вспыхнул и почти полностью сгорел.









Сам водитель грузовика с места происшествия скрылся. В настоящее время установлено, что он гражданин Турции, 1967 года рождения. Движение одной из полос трассы значительно затруднено.

"Предварительная квалификация события – ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – резюмировали полицейские.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине.