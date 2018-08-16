Смертельное ДТП в Житомирской области: водителя грузовика задержали

Водителя грузовика, который врезался в легковушку на трассе Киев-Чоп в Житомирской области, задержали правоохранители. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУНП области Алла Ващенко.

"16 августа утром в Броварськой отдел полиции Киевской области обратился через адвоката гражданин Турции. Мужчина утверждает, что причастен к ДТП, произошедшего накануне в Брусиловском районе Житомирской, в котором погибли два человека", – говорится в сообщении.

Позже пресс-секретарь отметила, что мужчина действительно тот, кого разыскивали полицейские Житомирской области, его уже задержали.

Напомним, утром 15 августа на трассе Киев-Чоп произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в котором погибли два человека. Сам водитель грузовика с места происшествия скрылся.

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