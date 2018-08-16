Смертельное ДТП в Житомирской области: водителя грузовика задержали

Сегодня, 14:59

В результате аварии погибли два человека

 


Фото: Facebook Анна Ващенко

Фото: Facebook Анна Ващенко

Фото: Facebook Анна Ващенко

Фото: Facebook Анна Ващенко

Фото: Facebook Анна Ващенко

Водителя грузовика, который врезался в легковушку на трассе Киев-Чоп в Житомирской области, задержали правоохранители. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУНП области Алла Ващенко.

"16 августа утром в Броварськой отдел полиции Киевской области обратился через адвоката гражданин Турции. Мужчина утверждает, что причастен к ДТП, произошедшего накануне в Брусиловском районе Житомирской, в котором погибли два человека", – говорится в сообщении.

Позже пресс-секретарь отметила, что мужчина действительно тот, кого разыскивали полицейские Житомирской области, его уже задержали.

Напомним, утром 15 августа на трассе Киев-Чоп произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в котором погибли два человекаСам водитель грузовика с места происшествия скрылся.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Кроме того, мы писали о том, что в течение семи месяцев этого года количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 10 процентов.   
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