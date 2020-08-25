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Взрыв в военном общежитии: в полиции рассказали подробности

25 августа, 10:17

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Трое пострадавших сейчас в больнице

По факту взрыва в военном общежитии на территории 169-го учебного центра "Десна" в Черниговской области правоохранители открыли производство по статье "убийство".

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, сообщение о случившемся поступило в полицию 24 августа около 17:42. По предварительным данным, взорвалась граната РГД-5.

В результате взрыва погиб один военнослужащий, еще двое военных и одну гражданскую женщину доставили в местный госпиталь с ранениями различной степени тяжести.

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Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Криминалисты направили на исследование собранные вещественные доказательства, среди которых – обломки взрывного устройства.

Кроме того, информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований.

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Ранее мы сообщали, что в Мариуполе после взрыва гранаты погиб человек. Трагедия произошла в частном доме.

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Также напомним, в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в магазине, так как не хотел надевать маску. В ходе поверхностного осмотра у него нашли гранату "РГД-5" и две сигнальные ракеты.

Кроме того, в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии. Подозреваемым оказался 38-летний местный житель.

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