Взрыв в военном общежитии: в полиции рассказали подробности

По факту взрыва в военном общежитии на территории 169-го учебного центра "Десна" в Черниговской области правоохранители открыли производство по статье "убийство".
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, сообщение о случившемся поступило в полицию 24 августа около 17:42. По предварительным данным, взорвалась граната РГД-5.
В результате взрыва погиб один военнослужащий, еще двое военных и одну гражданскую женщину доставили в местный госпиталь с ранениями различной степени тяжести.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Криминалисты направили на исследование собранные вещественные доказательства, среди которых – обломки взрывного устройства.
Кроме того, информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований.
Ранее мы сообщали, что в Мариуполе после взрыва гранаты погиб человек. Трагедия произошла в частном доме.
Также напомним, в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в магазине, так как не хотел надевать маску. В ходе поверхностного осмотра у него нашли гранату "РГД-5" и две сигнальные ракеты.
Кроме того, в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии. Подозреваемым оказался 38-летний местный житель.
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