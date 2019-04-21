Страшное ДТП в Сумской области: погибли четыре человека, опубликованы фото

После аварии один из автомобилей загорелся

В Сумской области 21 апреля произошло страшное ДТП, в котором погибли четыре человека. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, трагедия случилась возле села Шаповаловка Конотопского района около 15 часов.

Произошло столкновения автомобилей Chevrolet и ВАЗ-2107, в результате которого один из них загорелся. Один из пассажиров, 13-летний мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

"В результате погибли люди, находившиеся в автомобилях, кроме несовершеннолетнего пассажира ВАЗ", – заявили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководством Конотопского отдела полиции. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств совершения ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.









Напомним, что недавно мы сообщали о масштабных авариях, которые произошли в Киевской области. – тогда несколько человек были серьезно травмированы, один находится в коме.

Также мы писали о том, как в столице внедорожник BMW X6 выехал на встречную полосу на проспекте Лобановского и столкнулся с другими машинами, в результате чего пострадали два человека. После ДТП водитель внедорожника и его пассажиры сбежали с места происшествия.

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