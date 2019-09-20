Тройное убийство в Николаеве: суд принял решение по подозреваемому, опубликовано видео

Подозреваемого в убийстве трех человек взяли под стражу

Подозреваемого в убийстве трех человек взяли под стражу / Фото: NovostiN

В Ленинском районном суде Николаева избрали меру пресечения для подозреваемого в убийстве трех человек на газовой заправке – Николая Захарова. Мужчину поместили под стражу сроком на два месяца без права освобождения под залог, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

В ходе слушаний прокурор зачитал ходатайство, в котором было указано, что 48-летний подозреваемый в ходе происшествия на заправке произвел несколько выстрелов: двоим погибшим он попал в голову, еще одному – в область грудной клетки, сообщают "Новости-N".

В свою очередь, адвокат Николай Гордейчук просил избрать своему подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста и добавил, что его подзащитный своей вины не признает.

"Большой вопрос – вменяем ли он был. Это выяснит экспертиза", – прокомментировал юрист.

В случае, если эксперты подтвердит вменяемость подозреваемого, ему грозит тюремное заключение на срок от 10 лет до пожизненного. Сам Захаров что-либо комментировать отказался и никаких показаний не дал.

Напомним, утром 18 сентября в полицию поступило об обнаружении тел трех работников АЗС с огнестрельными ранениями поступило в полицию около 12:20 18 сентября. Погибших механика, оператора и кассира обнаружила жена одного из них, когда долго не могла дозвониться мужу. На крики женщины прибежали прохожие, которые помогли вызвать полицию.

Позже, при задержании подозреваемого, у него обнаружили большое количество оружия и боеприпасов.

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