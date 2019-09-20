Тройное убийство в Николаеве: подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы

Следователи в Николаевской области сообщили о подозрении 48-летнему местному жителю, по делу об убийстве троих человек на территории газовой заправки в Ингульском районе. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в области.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух или более лиц).
"Во время задержания при себе у подозреваемого обнаружено большое количество оружия и боеприпасов: два револьвера, два пистолета, пять снаряженных магазинов к пистолетам, более сотни патронов, часть из которых боевые, нож. Все эти предметы находились непосредственно у злоумышленника, а также в сумке, которая была при нем", - пишут правоохранители.
Изъятое направлено на проведение соответствующего исследования.
Также известно, что злоумышленник в течение последних 12 лет работал на автозаправочной станции. Совершил преступление из-за личных неприязненных отношений с погибшими коллегами.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, ранее в Одессе было обнаружено тело 58-летнего мужчины с ножом в сердце. Полицейские разыскивают убийцу . Установленные на здании видеокамеры зафиксировали момент, как неизвестный нанес мужчине удар в грудь и бросился прочь.
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