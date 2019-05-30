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Суд арестовал отца убитой в Житомирской области девочки

30 мая, 14:55

Мужчину взяли под стражу без права внесения залога

Фото: ГУНП в Житомирской области
Фото: ГУНП в Житомирской области.

В Житомире Королевский районный суд избрал меру пресечения для подозреваемого в жестоком убийстве своей дочери мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

50-летнего мужчину взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Аналогичную меру пресечения ранее избрали и для матери убитой девочки

Отметим, что ранее мужчина сознался полиции, что убил и сжег тело ребенка. Правоохранители уже провели следственный эксперимент и привозили задержанного на место трагедии.


Напомним, 28 мая в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области сообщили об убийстве Даши Макарчук. По информации правоохранителей, 27 мая в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Овручского района родители убили своего пятилетнего ребенка. Погибшая девочка раньше была изъята из своей семьи и некоторое время проживала в приемной семье. Однако в прошлом году решением суда была возвращена биологическим родителям. Сейчас оба родителя задержаны. Начато уголовное производство.

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Тег суд, убийство, родители, отец, девочка, мера пресечения, житомирская область

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