Суд в Николаеве арестовал на два месяца всех членов подозреваемой в тяжких преступлениях банды

В Николаевской области КОРД и СБУ провели задержания / Фото: Нацполиция

Суд в Николаеве арестовал на два месяца без возможности внесения залога всех четырех членов вооруженной преступной группировки, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

"Сегодня, 3 ноября, следственный судья Центрального районного суда города Николаева удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога в отношении еще двух подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений членов преступной группировки, задержанных правоохранителями в ходе проведения масштабной операции 1 ноября", – говорится в сообщении.

В Нацполиции напомнили, что в тот же день задержали четырех фигурантов в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи, работающие под процессуальным руководством областной прокуратуры, сообщили им о подозрении в совершении ряда тяжких преступлений по ч. 3 ст. 289 "Незаконное завладение транспортным средством", ч. 1 ст. 147 "Захват заложников", ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ч. 1 ст. 126 "Побои и истязания", ч. 1 ст. 357 "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение".

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"2 ноября Центральный районный суд города Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога в отношении главаря ОПГ и его 25-летнего сообщника, а… 3 ноября арестовал еще двух членов группировки, 41- и 47-летнего жителей г. Вознесенск, также без права внесения залога", – сообщили в полиции.

Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Харькове раскрыли схему, используя которую, злоумышленники наживались на чужой недвижимости: подбирая квартиры умерших владельцев, дельцы подделывали доверенности на распоряжение имуществом и договоры купли-продажи от их имени, а затем нанимали за деньги людей, которые изображали владельцев квартир, продавая, таким образом, жилье.

Также мы писали о том, что мошенники придумали новую схему обмана с арендой жилья.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выводят аренду жилья из тени. Как заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сейчас разрабатывается законопроект об институте арендного жилья. Еще в августе 2018 года в Минрегионе сообщали, что такой законопроект готовится давно, но существующий вариант "не охватывает всех проблем, которые волнуют людей и на решение которых должен быть направлен новый документ".

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