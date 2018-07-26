Гибель женщины с ребенком в Черкассах: стали известны подробности ДТП

В Черкассах 38-летнего жителя Харькова подозревают в совершении смертельной аварии, жертвами которой стали женщина с маленьким ребенком, сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области. Как выяснилось, погибшие были членами семьи сотрудника полиции.

По данным следствия, авария произошла на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Чайковского в Черкассах, когда пьяный мужчина за рулем BMW-318 превысил скорость и врезался в Fiat Doblo, который остановился на запрещающий сигнал светофора.





В результате удара вторая машина пролетела более десяти метров, сбив по пути женщину с маленьким ребенком. От полученных травм пострадавшие скончались на месте. Позже выяснилось, что жертвами ДТП стали жена и сын сотрудника полиции.

Между тем в сети была опубликована запись момента аварии, а также кадры, где харьковчанин уже после аварии сообщает кому-то, что патрульные якобы угрожают ему физической расправой, и уверяет, что за рулем находился не он.

Тем не менее копы задержали его, а следователи объявили мужчине подозрение по статье "нарушение безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек".

В свою очередь, по данным черкасского издания "Про все", за рулем BMW находился харьковчанин Николай Захарченко, которого с 2017 года разыскивает Киево-Святошинский отдел полиции за побег с места ДТП. Однако в базе розыска МВД Украины человека, подходящего под такое описание, нет.

Напомним, 24 июля в Черкассах на перекрестке улиц Черновола и Чайковского автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с 6-летним ребенком.

Также мы писали о том, как в Харькове водитель иномарки сбил четырехлетнего ребенка, ехавшего на велосипеде. Мальчик с травмой головы был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Кроме того, недавно в Днепре легковой автомобиль Daewoo сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка.