У дома депутата Конотопского горсовета прогремел взрыв

Сегодня, 15:30

Полиция выясняет обстоятельства инцидента


Фото: ГУНП в Сумской области

Фото: ГУНП в Сумской области

Фото: ГУНП в Сумской области

В Конотопе Сумской области у дома депутата местного горсовета прогремел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

О взрыве сегодня утром в полицию сообщил сам чиновник. По его словам, около часа ночи мужчина услышал с улицы какой-то хлопок. Утром, выйдя во двор, он обнаружил со стороны улицы повреждения на входной двери и разбитый стеклопакет окна. Выехавшие на место полицейские обнаружили у небольшую по диаметру воронку от взрыва.

"Сейчас продолжаются первоочередные следственные, направленные на выяснение обстоятельств этого события", – отметили в полиции.

Напомним, 26 июля в горсовете Конотопа возник конфликт между сторонниками и оппонентами действующего мэраТогда во время драки на сессии Конотопского горсовета пострадали 12 полицейских, а также депутат и один из журналистов.

На данный момент пяти участникам массовой драки в здании городского совета Конотопа сообщили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 и ч.3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
взрыв, конотоп, сумская область

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