Убийство в Каховке: полицейскому избрали меру пресечения

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Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области назначил ночной домашний арест сроком на два месяца для бывшего старшего инспектора по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции Александра Портного, который пытался выдать убийство за самооборону.

Об этом сообщает издание "Грати".

Портного подозревают в попытке скрыть особо тяжкое преступление – убийство в новогоднюю ночь 26-летнего Владимира Чебукина.

20 января суд постановил, что Портной должен находиться дома с 20.00 до 7.00.

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Адвокат Портного Артем Бибик сообщил, что сторона защиты не будет подавать апелляцию на решение суда.

"Человека уволили из органов внутренних дел, он проживает вместе с женой и маленьким ребенком, жена находится в декрете и круглосуточный домашний арест сразу приговаривает людей к голодной смерти – кто будет работать? Тем более, он сейчас ищет работу", – пояснил свою позицию адвокат Бибик.

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Защитник Портного также уточнил, что полицейского еще не допрашивали по делу в качестве подозреваемого.

Как сообщал сайт "Сегодня", ЧП произошло, когда Владимир Чебукин пришел в дом своей бывшей жены, где проживал его сын. В этот момент там отдыхал нынешний сожитель его экс-супруги, бывший полицейский, со своим знакомым – работником полиции. Между мужчинами произошла перепалка, после чего, по предварительным данным, сожитель экс-супруги и расстрелял Владимира.

После этого в городе начался стихийный митинг. Основная причина народного гнева – люди подозревали полицию в сокрытии следов убийства мужчины. Мать погибшего, ссылаясь на следователя, рассказала, что в ее сына стреляли, предположительно, из трех разных единиц оружия.

Все подробности в спецтеме Протесты в Каховке

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