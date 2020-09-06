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Участнику столкновений в Новых Санжарах вынесли приговор

6 сентября, 17:15

Руслан Ровик Руслан Ровик

Мужчина, бросавший камни в стражей порядка, отделался условным сроком

В Полтавской области районный суд в Новых Санжарах вынес приговор участнику протестов и столкновений с полицейскими в феврале 2020 года.

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Мужчина, бросавший камни в стражей порядка, был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, сообщается в Едином реестре судебных решений.

Как выяснилось в ходе рассмотрения дела, подсудимый вместе с другими протестующими бросал камни, кирпичи и другие предметы в полицейских и автобусы, которые перевозили эвакуированных.

Также сообщается, что мужчину задержали спустя четыре дня после столкновений. Ему сообщили о подозрении, провели обыск и изъяли одежду, в которой он был на митинге. Тогда ему назначили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Позже он заключил с прокурором соглашение о признании вины, и в суде его признали виновным, а с учетом признания вины и того, что его пребывание на свободе не нанесет вреда общественной безопасности, мужчину освободили от отбытия наказания, назначив один год испытательного срока.

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Стоит добавить, что решения суда ожидают еще двое участников протеста, также бросавших камни в полицейских и автобус с эвакуированными.

Напомним, в феврале 2020 года в Новых Санжарах Полтавской области прошли акции против размещенияв Медицинском центре Национальной гвардии людей, эвакуированных из Китая. Местные жители считали, что медицинской центр не имеет соответствующего оборудования, а в случае возникновения болезни это станет настоящей катастрофой.

Позже стало известно, что за протестами местных стояли организаторы: часть людей, "затесавшихся" в ряды протестующих, опознали как бывших "фермеров" – они раньше протестовали под Верховной Радой против открытия рынка земли.

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протесты приговор Новые Санжары вердикт Полтавская область столкновения стычки

Источник: Сегодня

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