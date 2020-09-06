Участнику столкновений в Новых Санжарах вынесли приговор

В Полтавской области районный суд в Новых Санжарах вынес приговор участнику протестов и столкновений с полицейскими в феврале 2020 года.
Мужчина, бросавший камни в стражей порядка, был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, сообщается в Едином реестре судебных решений.
Как выяснилось в ходе рассмотрения дела, подсудимый вместе с другими протестующими бросал камни, кирпичи и другие предметы в полицейских и автобусы, которые перевозили эвакуированных.
Также сообщается, что мужчину задержали спустя четыре дня после столкновений. Ему сообщили о подозрении, провели обыск и изъяли одежду, в которой он был на митинге. Тогда ему назначили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Позже он заключил с прокурором соглашение о признании вины, и в суде его признали виновным, а с учетом признания вины и того, что его пребывание на свободе не нанесет вреда общественной безопасности, мужчину освободили от отбытия наказания, назначив один год испытательного срока.
Стоит добавить, что решения суда ожидают еще двое участников протеста, также бросавших камни в полицейских и автобус с эвакуированными.
Напомним, в феврале 2020 года в Новых Санжарах Полтавской области прошли акции против размещенияв Медицинском центре Национальной гвардии людей, эвакуированных из Китая. Местные жители считали, что медицинской центр не имеет соответствующего оборудования, а в случае возникновения болезни это станет настоящей катастрофой.
Позже стало известно, что за протестами местных стояли организаторы: часть людей, "затесавшихся" в ряды протестующих, опознали как бывших "фермеров" – они раньше протестовали под Верховной Радой против открытия рынка земли.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк