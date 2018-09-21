Украинцев пригласили посетить уникальных храм в Черкасской области

Журналисты "Сегодня" посоветовали украинцам посетить уникальный храм в Черкасской области, где соединены несколько архитектурных стилей, в результате чего сооружение напоминает настоящую птицу.

Фасад и детали – в восточном стиле, будто мечеть; окна с элементами неоготики, а верхушка – 24 православные бани, и все это объединено в одном соборе.

"Конечно, это удивляет людей. Но он строился и сначала как православный храм. То, что архитектор внес вот такие коррективы, то я думаю, что это пошло ему только на пользу. Потому что этот храм единственный такой в Украине", – уверен протоиерей Олег, настоятель Спасо-Преображенского Храма.

Здание было возведено почти 200 лет назад по проекту итальянского архитектора Джорджо Торричелли, который позже воссоздал его на окраине Парижа.

Этот храм сравнивали с лебедем на траве. При этом иконостас заменен, но некоторые иконы – ровесники сооружения.

Интересно, что, когда в Украину пришла большевистская власть и начала закрывать церкви, люди забрали иконы, и когда храм снова открылся для богослужений, начали возвращать их назад – это произошло после Второй мировой войны.

В селе было два храма, но другому повезло меньше – костел, которому вот уже 160 лет, так и остался заброшенным. Сейчас на него можно лишь посмотреть снаружи и его видно с колокольни Преображенской церкви.

"Ступени родные. Это дуб, который простоял так же, как и храм", – говорит настоятель.

Между тем, Днепр в этих краях едва ли не самый красивый – почти что от Киева и до Черкасс есть с десяток мест с красивой панорамой, например, в селе Витачив.

"В таких местах понимаешь, почему Тарас Шевченко начал писать картины. Ведь эту красоту хочется не запомнить, а зафиксировать", – признался корреспондент, добавив, что разливы реки достигают десятков километров вширь, а высота берега – до 130 метров.

Напомним, ранее мы писали о древней крепости Меджибож, которая никогда не была завоевана и где с одной стены могли одновременно ударить до 60 пушек, а двор вмещал до тысячи защитников – она по сей день поражает величием и мощью, и может стать отличным местом для уикэнда и знакомства с историей.

Стоит также напомнить о том, что к 27-й годовщине Независимости Украины сайт "Сегодня" рассказывал об уникальных местах нашей страны, и в частности, о древних крепостях, которыми может похвастаться далеко не каждая страна.