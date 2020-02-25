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Ураган в Кропивницком: что известно о состоянии женщины, на которую упало дерево (видео)

25 февраля, 11:33

Врачи рассказали о травмах, которые получила женщина во время урагана

В Кропивницком, пострадавшем от циклона "Юля", врачи рассказали о состоянии женщины, на которую накануне упало дерево.

По словам заведующего отделением травматологии областной больницы Андрея Семеновича, 53-летняя пациентка находится в шоковом состоянии, передает местное издание "Акула Медиа".

Медик подчеркнул, что женщина находится в сознании, но получила серьезные травмы и общаться с ней не советуют.

"Больная – в стрессовом состоянии, психологически возбужденном. Мы не рекомендуем с нею общаться. Возле нее дочь", – заявил травматолог.

Семенович добавил, что у пострадавшей диагностировали "перелом ноги, ушибы головы и других участков".

"Больную обследуют, оказывают помощь согласно диагнозу, будут делать операцию", – заверил врач.

Напомним, накануне в Николаеве из-за шквального ветра рухнул мост. Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны Набережной и упала в воду. Как видно на фото и видео – мост получил серьезные повреждение и непригоден для передвижения.

Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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