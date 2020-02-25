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В Кировоградской области ветер сорвал крышу с больницы

25 февраля, 02:21

К больнице ограничили доступ для проведения ремонта

В Голованевске (Кировоградская область) с центральной районной больницы 24 февраля сильный ветер сорвал часть кровли. Об этом сообщает пресс-служба УГСЧС в области.

По данным спасателей, ветер сорвал кровлю из металлочерепицы площадью 20×50. Никто в результате происшествия не пострадал. Однако доступ к зданию ограничили.

"В результате провели внеочередное заседание районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором приняли решение об ограничении доступа в здание и проведении восстановительных работ", - сообщили в пресс-службе.

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В целом в течение понедельника спасатели области пять раз выезжали на вызовы, связанные с повреждением кровель вследствие непогоды.

Напомним, что непогода, которая обрушилась на Украину 24 февраля, продолжает нести разрушительные последствия.

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Так, в Николаеве из-за шквального ветра рухнул понтонный мост через реку Ингул.

На Одесскую область обрушился сильнейший шторм. Ураганный ветер срывает с домов крыши и валит на дороги деревья.

Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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ветер больницы крыша непогода кровля кировоградская область

Источник: Сегодня

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