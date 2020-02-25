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"Юля" разбушевалась: в Запорожье высоковольтные провода упали на авто с людьми (видео)

25 февраля, 09:48

Машина и люди внутри оказались в настоящей ловушке

Мощный ураган "Юлия" свирепствовал в Запорожье – тут деревья рухнули на электроопору и провода упали на автомобиль с людьми в салоне. Об этом сообщает "Голос Запорожья".

Все произошло вечером 24 февраля. Люди в автомобиле оказались в настоящей ловушке. На помощь им примчались спасатели и помогли "пленникам". Всего, по данным спасателей, в Запорожье упало семь деревьев и два из них рухнули на автомобили.

Фото: onenewszp, Іnstagram

Кроме того, немало беды непогода натворила в Николаевской области. На полигоне твердых бытовых отходов ураган поднял в воздух тонны мусора и развесил их на деревья. Впечатляющее видео уже появилось в сети.

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Напомним, из-за непогоды в Украине без электричества остались 504 населенных пунктов в 12 областях. Спасатели продолжают ликвидировать последствия.

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Также мы писали, что ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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