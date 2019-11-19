В Ахтырке простились с саперами, погибшими в Балаклее

В городе Ахтырка Сумской области попрощались с военнослужащими-саперами, погибшими в Балаклее во время взрывов 15 ноября – прапорщиком Дмитрием Мовчаном и старшим солдатом Денисом Ярмаком.

Прощание состоялось в помещении клуба воинской части. Участие в церемонии пришли сотни жителей города и боевые побратимы погибших, сообщает UA:Сумы.

Кроме того, 19 ноября по распоряжению городского головы Ахтырки был объявлен днем траура по погибшим саперам – в знак скорби по погибшим был приспущен Государственный Флаг Украины на зданиях органов власти, предприятий, учреждений и организаций города.

Решением мэрии было предусмотрено ограничение в проведении развлекательно-концертных мероприятий на территории города, также запрещено звучание развлекательной музыки в учреждениях торговли, ресторанного хозяйства, в общественном транспорте.

Напомним, что 17 ноября стало известно о том, что в больнице Харькова умер еще один военный, получивший тяжелые ранения и ожоги во время взрывов в Балаклее.

Новости "Сегодня" писали, что людей не предупредили об утилизации боеприпасов, и после взрывов в сети стали появляться видео и фото клубов дыма в районе населенного пункта. Жители забили тревогу, решив, что повторяются события 2017 года.

Ранее в Генштабе заявили, что в результате ЧП погибли два сапера, еще пятеро получили ранения. А в воинской части А0563 сообщили, что погибшие – Дмитрий Мовчан и Денис Ярмак.

Напомним, в марте 2017 года на крупнейшем в стране складе боеприпасов, неподалеку от Балаклеи, ночью произошел пожар. Власти эвакуировали население в радиусе 10 километров от эпицентра взрывов (население города — 29 тыс. человек) – автобусами вывозили людей из опасной зоны. Читайте все подробности и версии взрывов в Балаклее в 2017 году.

Также отметим, что за последние 16 лет на территории нашей страны горели и взрывались шесть складов с боеприпасами, где-то даже и не раз. Читайте подробнее, как в Украине взрывались военные арсеналы.

/ Фото: Сегодня

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