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Взрывы в Балаклее: Минобороны дало свое объяснение

15 ноября, 16:26

Игорь Серов

Военные утверждают, что начали утилизацию непригодных снарядов

/ Фото: Twitter

Министерство обороны прокомментировало ситуацию с новыми взрывами снарядов в Балаклее Харьковской области 15 ноября. По данным военных, на артиллерийских складах началось плановое уничтожение боеприпасов, не пригодных к транспортировке. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба.

"Совершалось плановое уничтожение боеприпасов в специально оборудованном месте – котловане, прозвучало около 20 взрывов. Для обеспечения безопасности был задействован пожарный наряд военной части. Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не грозит. Хранилища боеприпасов в безопасности", – сообщила пресс-служба Генштаба. В Минобороны не подтверждают ранее появившуюся информацию о ранении сапера.

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Напомним, местные жители, ставшие очевидцами, запаниковали и начали массово сообщать в соцсетях о том, что снова взорвались склады с боеприпасами.

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В свою очередь, в Харьковском управлении ГосЧС нам рассказали, что в район склада у них был вызов, но подробности рассказать отказались, сославшись на то, что ситуацию в данном случае комментируют представители Министерства обороны Украины.

Напомним, за последние два года – это уже второй случай взрывов снарядов на здешних складах. Весной 2018 года здесь прозвучала серия взрывов. Им предшествовал пожар. ЧП позже приобрело такие масштабы, что пришлось эвакуировать местных жителей.

Напомним, ранее произошел пожар на военном складе в Калиновке Винницкой области. Подробности – в сюжете.

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взрыв чп Минобороны Балаклея склад боеприпасов

Источник: Сегодня

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