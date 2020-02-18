В Бердичеве появился сексуальный маньяк: одна из жертв рассказала шокирующие подробности (видео)

В Бердичеве мужчина с ножом нападает на девушек у железнодорожного вокзала. Последнюю жертву он ранил, но девушке чудом удалось спастись. И это, возможно, не единственная его жертва. "Сегодня" разыскали другую пострадавшую от нападения. Обе одинаково описывают обидчика. Но связывают эти преступления в полиции?

В тот вечер Ольга около шести часов вечера привычным путем возвращалась домой с железнодорожного вокзала, рассказывает ее сестра София. Мужчина, который шел на встречу, спросил у нее, который час. А когда девушка ответила – набросился на нее:

"Начинает душить, подставил нож к горлу и говорит: "Раздевайся или прирежу". Он повалил ее на рельсы и она начала отбиваться, тем самым, она порезалась этим ножом. Откинула его и мужчина, видимо, увидел кровь и убежал в сторону вокзала".

Ольга позвонила мужу, который отвез ее в больницу. Сейчас она приходит в себя после пережитого шока.

"У нее ранения на шее от ножа, врачи наложили швы. И у нее ранения на руках, на пальцах рук, так как она отбивалась от этого преступника", – делится София.

София написала пост о нападении на сестру в соцсетях. На него мгновенно откликнулись сразу несколько местных девушек, которые подверглись нападению от похожего по описанию мужчину с ножом. И тоже у железнодорожного вокзала Бердичева.

"Девушка написала, что она видела этого мужчину в тот же день, когда он напал на мою сестру, за полчаса до этого, и он пытался вырвать у нее сумку", – отмечает сестра пострадавшей.

Одна из девушек, что откликнулась на пост Софии и согласилась рассказать о нападении на нее съемочной группе новостей "Сегодня". На Марию неизвестный с ножом набросился месяц назад. В 300 метрах от места, где произошел инцидент с Ольгой.

Мария Лозинская, жертва нападения:

"Поворачиваюсь, он идет на меня, смотрит мне в глаза и улыбается. Он меня потащил в эту сторону, то есть за угол и направил на меня нож. Я держала нож рукой, не нож, а его руку с ножом, и начала с ним общаться. Ему от меня не надо было ни денег, ни телефон, он ничего не хотел. Он сказал только одну фразу: "Мне ничего от тебя не надо, мне нужна только ты".

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Даже в состоянии шока Мария хорошо запомнила нападающего. Он невысокого роста – где-то 170 см. В темной одежде, на вид лет 35 40. Примерно так описывала его и Ольга.

"Он психически больной, мне кажется. Он, когда хватал меня за руки, он получал от этого удовольствие, получал удовольствие от того что я его боюсь. У него было дыхание интенсивное",- говорит Мария.

Лишь чудом женщине удалось вырваться от насильника:

"У меня был рюкзак, и он меня схватили не за куртку, а за рюкзак. Начала бежать, и у меня с одной стороны рюкзак снятый был".

На небольшом железнодорожном вокзале Бердичева совсем мало людей даже днем. В случае нападения – некого звать на помощь. К тому же, по словам местных, только одна камера наблюдения. И от того мало толку.

Из-за отсутствия транспорта многие жители Бердичева должны добираться домой по дороге, на которой почти безлюдно и нет освещения в темное время суток. Идеальное место для нападения Все девушки, на которых охотился нападающий, обратились в полицию. Но там говорят, что связывать все эти случаи – пока преждевременно:

"Это можно будет утверждать после установления личности подозреваемого и проведения проверок относительно его причастности к другим преступлениям. На улицах города работает максимум нарядов полиции. Ориентированы на выявление подозрительных мужчин. В то же время постоянно в районе ЖД-вокзала пролегают маршруты других нарядов полиции".

Пока полиция ищет нападающего, Мария уже месяц ходит к психологу – не может избавиться от страха и позорного ощущения беспомощности. Идти по этой дороге домой для нее, до сих пор, настоящее испытание.

Напомним, в Киеве арестовали 60-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 18-летней девушки. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст.152 УК Украины, суд отправил его под стражу на 60 суток.

Кроме того, В связи с тем, что изнасилования случаются весьма часто, новости "Сегодня" выяснили, как защититься от насильника на улице. Для спасения жизни пригодится все, что есть под рукой: ключи, лак для волос и даже дезодорант, чтобы распылить нападающему в глаза.

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