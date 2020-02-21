В больницах Черкасс остро не хватает медсестер: город решил доплачивать им из своего бюджета

На данный момент открыто более 20 вакансий в одном только онкодиспансере Черкасс

В больницах Черкасс – острая нехватка младшего медицинского персонала. Люди увольняются из-за тяжелой работы за мизерную зарплату. Новости "Сегодня" побывали в онкодиспансере, в котором сейчас актальны более двух десятков вакансий медсестер. И попытались выяснить, возможно ли удержать кадры?

Наталья Басок работает медсестрой уже десять лет. Работу свою любит, но признается – все чаще думает об увольнении:

"Думала даже из медицины уходить, потому что двух детей вырастить на эту зарплату просто невозможно".

Меняют профессию многие коллеги, говорят медсестры, потому что не выдерживают нагрузки. А заработок едва выше минималки, такой работы не оправдывает.

"Одна медицинская сестра выполняет работу двух или, бывает даже, трех сестер", – рассказывает Алина Косенко, старшая медсестра.

Из-за недостатка медработников страдают и пациенты. Муж хозяйки Евдокии Пилипенко восстанавливается после операции. Ухаживает жена сама:

"Около него надо все время быть, а они не могут рядом с каждым больным все время быть. Их не хватает. Им очень трудно. Я вижу, что они бегают, как те пчелки. Здесь прилетела, здесь улетела".

В Черкасском онкодиспансере очень не хватает медсестер. Уже целых 25 вакансий здесь открыты.

Виктор Парамонов, директор коммунального некоммерческого предприятия "Черкасский областной онкологический диспансер Черкасского областного совета":

"Тяжелая работа. Работа связана с большими психологическими, физическими нагрузками. Работа, связанная с очень строгим режимом соблюдения правил инфекционной безопасности. Среди наших пациентов много инфицированных различными болезнями, кроме того, что у них есть еще и рак".

В других медучреждениях города ситуация не лучше. Каждое пятое место младшего персонала вакантно. Каждый год Черкасская медицинская академия выпускает примерно 500 медсестер и медбратьев. И значительное количество едет работать за границу. Чтобы удержать кадры, город разработал программу материальных доплат для медработников. По тысяче гривен ежемесячно планируют доплачивать и медсестрам, и врачам.

Олег Стадник, директор департамента здравоохранения и медицинских услуг Черкасского городского совета:

"В целом на эту потребность необходимо 38 миллионов гривен до конца года и исполнительный комитет утвердил уже эту программу".

А тем временем грядет второй этап медреформы – Минздрав прорабатывает детали с местными властями. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что по каждой области они имеют четкий план того, как должна преображаться медицинская система.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине существует 39 медицинских услуг, за которые государственные и коммунальные медучреждения могут брать плату (в отличие от медуслуг, за которые платит Национальная служба здоровья Украины). Этот список еще в 1996 году постановлением утвердил Кабмин. Однако с начала медреформы в перечень добавили немало новых пунктов.

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