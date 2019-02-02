В центре Николаева произошла массовая драка: видео
Инцидент случился не пересечении Центрального проспекта и улицы Московской
В Николаеве на пересечении Центрального проспекта и улицы Московской в ночь на субботу, 2 февраля, произошла массовая драка. Очевидец инцидента разместил видео на YouTube-канале.
На кадрах видно, как несколько человек, которые, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения, пытались выяснить отношения с помощью кулаков. Дебоширы выбегали на проезжую часть, так как конфликт происходил непосредственно на бульварной части проспекта.
Их пытались успокоить проезжающие мимо водители, а очевидцы произошедшего вызвали на место полицию.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика! (18+)
Ранее в Киеве на Теремках пьяная ссора переросла в массовое побоище с использованием грубой силы, палок и бутылки шампанского, в результате чего мужчине проломили голову бутылкой. Конфликт начался между двумя компаниями в расположенном неподалеку "Портер пабе". Обе компании вышли из заведения, но через некоторое время конфликт снова набрал обороты. Вблизи автозаправки произошла драка, в ход шли кулаки, палки и даже бутылка шампанского. Всего в конфликте принимали участие шестеро мужчин.
А на Закарпатье ссора подростков закончилась массовой дракой, после чего 16-летний парень попал в больницу. После происшествия в соцсетях распространили информацию о групповом нападении с битами на парня.
Также напомним, в Теплицком районе Винницкой области во время драки погиб мужчина. Подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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