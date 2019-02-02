В центре Николаева произошла массовая драка: видео

Инцидент случился не пересечении Центрального проспекта и улицы Московской

Фото: Pixabay

В центре Николаева произошла массовая драка: видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0b0/4a8/5c50b04a8321f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0b0/4a8/5c50b04a8321f.jpg 2019-02-02T12:17:00+02:00 Другие регионы Инцидент случился не пересечении Центрального проспекта и улицы Московской

В Николаеве на пересечении Центрального проспекта и улицы Московской в ночь на субботу, 2 февраля, произошла массовая драка. Очевидец инцидента разместил видео на YouTube-канале.

На кадрах видно, как несколько человек, которые, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения, пытались выяснить отношения с помощью кулаков. Дебоширы выбегали на проезжую часть, так как конфликт происходил непосредственно на бульварной части проспекта.

Их пытались успокоить проезжающие мимо водители, а очевидцы произошедшего вызвали на место полицию.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика! (18+)

Ранее в Киеве на Теремках пьяная ссора переросла в массовое побоище с использованием грубой силы, палок и бутылки шампанского, в результате чего мужчине проломили голову бутылкой. Конфликт начался между двумя компаниями в расположенном неподалеку "Портер пабе". Обе компании вышли из заведения, но через некоторое время конфликт снова набрал обороты. Вблизи автозаправки произошла драка, в ход шли кулаки, палки и даже бутылка шампанского. Всего в конфликте принимали участие шестеро мужчин.

А на Закарпатье ссора подростков закончилась массовой дракой, после чего 16-летний парень попал в больницу. После происшествия в соцсетях распространили информацию о групповом нападении с битами на парня.

Также напомним, в Теплицком районе Винницкой области во время драки погиб мужчина. Подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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