Газовая атака в Черкассах: двое подростков оказались в больнице

Вечером 12 сентября в Черкассах жители девятиэтажного общежития "Черкасского профессионального лицея" почувствовали сильный запах газа, а "скорая" госпитализировала двоих парней 15 и 16 лет с признаками отравления. Как сообщил глава пресс-службы ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко, инцидент произошел в 22:30 по улице Панченко.

"В соответствии с планом реагирования на место происшествия прибыли все оперативные службы экстренного вызова города. Из общежития была проведена эвакуация 20 человек", – добавил он.

В свою очередь, сотрудники отделения радиационно-химически-биологической защиты аварийно-спасательного отряда управления ГСЧС и аварийной газовой службы на месте происшествия провели замеры, но превышения пороговых значений обнаружено не было.

"Во время расследования, которое провели работники полиции, удалось выяснить, что на восьмом этаже общежития был распылен газовый баллончик индивидуальной защиты раздражающего действия", – резюмировал Проценко.

Напомним, ранее в Харькове 11-классник распылил в школе слезоточивый газ из баллончика. Как сообщили очевидцы, парень брызнул струей газа в лицо ученику 8 класса, который заступился за девочку 2-го класса. После конфликта старшеклассник начал распылять слезоточивый газ по всему первому этажу.

Перед этим на Волыни 11-классник распылил в школе слезоточивый газ тогда были эвакуированы 500 учеников эвакуировали. Также мы писали о том, как в школе города Надворная Ивано-Франковской области один из учеников принес в школу баллончик с перцовым газом и распылил его в помещении. После этого в больнице оказалась девочка.