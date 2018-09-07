В Одесской области произошло массовое заболевание лицеистов
У всех инфицированных – повышенная температура
В городе Измаиле Одесской области зафиксировано массовое заболевание учеников местного лицея.
Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в регионе.
"Выявить, какая именно инфекция поразила лицеистов и преподавателей, пока не удается. В лицее учатся 574 человека. У всех инфицированных наблюдаются похожие симптомы: рвота, диарея, повышенная температура", – сказали в управлении.
Отмечается, что точное количество заболевших лицеистов пока не известно. В настоящее время в очаге заболевания специалисты проводят комплексное санитарно-эпидемиологическое расследование, по результатам которого станет известен источник возникновения вспышки".
Напомним, недавно в Бродовском районе Львовской области семь человек попали в больницу с отравлением после празднования дня рождения в кафе.
А в Черниговской области во время поминального обеда в Варвинском районе отравились 11 человек, в том числе один ребенок.
Также стоит напомнить о массовом отравлении малышей в детском саду Одессы – там заболели около 50 детей. А перед этим в Донецкой области в детском лагере "Орленок" отравились 94 человека.
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