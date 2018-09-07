В Запорожье из-за испорченной еды заболели более 150 человек за неделю

В Запорожье за прошлую неделю с подозрением на заболевание острыми кишечными инфекциями в городские больницы обратились 156 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского областного лабораторного центра Минздрава.

В большинстве случаев (78%, 122 человека) факторами передачи инфекции стали испорченные продукты питания. Кроме того, в 14% случаев кишечные инфекции передавались через некачественные продукты, купленные в местах стихийной торговли.

Врачи напомнили, что главной мерой предосторожности, которая поможет предотвратить заболевание острыми кишечными инфекциями, является соблюдение правила личной гигиены. Также медики настоятельно рекомендуют не употреблять в пищу недоброкачественные продукты, соблюдать сроки хранения еды и пользоваться только качественной питьевой водой.

Напомним, недавно в Бродовском районе Львовской области семь человек попали в больницу с отравлением после празднования дня рождения в кафе.

А в Черниговской области во время поминального обеда в Варвинском районе отравились 11 человек, в том числе один ребенок.

Также стоит напомнить о массовом отравлении малышей в детском саду Одессы – там заболели около 50 детей. А перед этим в Донецкой области в детском лагере "Орленок" отравились 94 человека.