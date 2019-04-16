В Черкассах полицейские провели операцию "Пешеход"

Копы вышли на один из самых проблемных участков дороги

В Черкассах патрульная полиция провела операцию "Пешеход" – копы вышли на самый проблемный участок дороги, где ежедневно несколько сот горожан переходят улицу, рискуя жизнью. "Сегодня" отправились в рейд с патрульными.

Патрулирование проходило возле Центрального рынка, где на дороге – четыре полосы, а движение – интенсивное. Несмотря на это, люди срезают дорогу, рискуя собственной жизнью, хотя до ближайшего пешеходного перехода – не более 50 метров.

Вместе с полицейскими журналисты вышли на "охоту" за нарушителями, и первого "улова" пришлось ждать всего несколько минут.

"Вот вы сейчас создали аварийную ситуацию. – С дороги только отойдите, пожалуйста. – Да, девочки, больше не буду – Вы же понимаете, что это для вас, прежде всего, опасно", – шла речь в диалоге полицейского с нарушителем.

За час патрулирования с поличным попались несколько десятков горожан. Им полицейские напомнили Правила дорожного движения и раздали информационные листовки. Реагировали пешеходы по-разному, кто-то извинялся и обещал больше никогда так не делать, а кто-то возмущался.

"Не нарушайте, пожалуйста. – Спасибо, извините, пожалуйста. – Потому что у вас есть родные и близкие, которые ждут вас дома. – Извините, спасибо. – Часто нарушаете так правила? – Нет, нет, нет".

"Что вы только что сделали? – Нарушил правила! – А чего вы нарушили? – До свидания! – Уважаемый, подождите, с вами говорит полиция! – Потому что тороплюсь я! – А если бы вас сейчас машина сбила, куда бы вы уже торопились?"

А вот шоферы действия полицейских одобряют, потому что часто именно пешеходы создают аварийные ситуации на дорогах и им приходится следить за тем, чтобы никто не оказался под колесами.

"Бабушки, в основном, из села приезжают, они бегают. – Не страшно, что могут под колесами оказаться? – Ну, я стараюсь медленно ехать, как положено", – призналась Эка Ломтадзе.

Если пешеход перешел дорогу в неразрешенном месте или на красный свет светофора, его кошелек может "похудеть" на 51 гривну. Если при этом он был нетрезвым или спровоцировал ДТП, ему придется заплатить 170 гривен.

Однако эти суммы слишком маленькие, уверены стражи порядка, и штрафы нужно повысить, и тогда желающих переходить в недозволенном месте станет значительно меньше.

"Штрафы нужно повышать и учить людей, чтобы они ходили только на зеленый свет, по зебре и не перебегали дорогу в неустановленном месте", – уверен сержант патрульной полиции Игорь Панюк.

Операцию "Пешеход" проведут во всех городах Украины. Между тем, в прошлом году из-за невыполнения пешеходами правил дорожного движения произошло около полутысячи аварий, в которых были пострадавшие.

Напомним, ранее в Украине разрешили строить автоматизированные многоэтажные парковки. Проектировать и устанавливать такие конструкции можно будет уже с 1 июля 2019 года.

Кроме того, в Украине разрешат строить парковки на крышах зданий. В Кабмине придумали, как решить проблему нехватки места для автомобилей.

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