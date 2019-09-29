В Кривом Роге водитель переехал ногу полицейскому

Мужчина резко начал движение и наехал на правоохранителя

/ Фото: Нацполиция

В Кривом Роге водитель на автомобиле совершил наезд на полицейского. Об этом сообщили в секторе коммуникации Нацполиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел утром, 27 сентября, на территории Саксаганского района. Полицейские остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. При осмотре в легковушки обнаружили пистолет и пневматическое ружье.

"По просьбе заглушить двигатель, водитель резко начал движение и переехал ногу полицейскому, причинив ему телесные повреждения в виде перелома голени. Убегая от правоохранителей, злоумышленник не справился с управлением, врезался в дерево и был задержан", – пишут в ведомстве.

Ранее судимому нарушителю грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Сейчас полиция решает вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Напомним, ранее в Одессе во время акции протеста произошло ДТП: автомобиль сбил женщину и полицейского. Пострадавших госпитализировали с травмами ног.

Кроме этого, сообщалось, что в Киевской области произошло ДТП, участником которого является сотрудник правоохранительных органов. В Броварах машину нетрезвого сотрудника управления полиции охраны вынесло на остановку общественного транспорта. Автомобиль зацепил трех человек.

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