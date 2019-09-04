Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,3
27,67

В Чернигове младенец выпал из окна многоэтажки

4 сентября, 11:30

Полицейские назвали ситуацию несчастным случаем

Фото: АТН.

Фото: АТН.

В Чернигове двухлетний ребенок погиб после падения с окна девятого этажа жилого дома. Мальчик скончался на месте, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в области.

Трагедия произошла около 21:00 3 сентября на улице Белова, 23. По данным копов, это был несчастный случай.

"Семья благополучная. Родители находились в другой комнате, а ребенок – на кухне, где было открыто окно", – рассказали в полиции.

На данный момент правоохранители проводит проверку и устанавливает обстоятельства гибели ребенка.

Ранее сообщалось, что недавно в Киевской области за сутки из окон выпали двое детей. В частности, в городе Вишневом инцидент произошел из-за неосторожности матери, которая вышла на лестничную площадку, оставив ребенка одного в квартире.    

Кроме того, ранее во Львове в одну из больниц с диагнозом "сотрясение головного мозга, перелом челюсти и гемосинус" госпитализировали четырехлетнего мальчика. Ребенок травмировался в результате падения из окна офисного помещения на втором этаже здания.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ребенок гибель падение Чернигов мальчик окно

Источник: УНИАН

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
В Черниговской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Черниговской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасностиДругие регионы
С чего начинается осень: прогноз погоды в Украине на неделю
С чего начинается осень: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Смеле ротвейлер неделю просидел в заброшенном колодце, пока его не спасли
В Смеле ротвейлер неделю просидел в заброшенном колодце, пока его не спаслиДругие регионы
В Николаевской области в жутком ДТП погиб двухлетний мальчик
В Николаевской области в жутком ДТП погиб двухлетний мальчикДругие регионы
В Азовском море девушку на надувном матрасе унесло на километр от берега
В Азовском море девушку на надувном матрасе унесло на километр от берегаДругие регионы

Новости партнеров

Loading...