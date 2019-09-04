В Чернигове младенец выпал из окна многоэтажки

Фото: АТН.

В Чернигове двухлетний ребенок погиб после падения с окна девятого этажа жилого дома. Мальчик скончался на месте, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в области.

Трагедия произошла около 21:00 3 сентября на улице Белова, 23. По данным копов, это был несчастный случай.

"Семья благополучная. Родители находились в другой комнате, а ребенок – на кухне, где было открыто окно", – рассказали в полиции.

На данный момент правоохранители проводит проверку и устанавливает обстоятельства гибели ребенка.

Ранее сообщалось, что недавно в Киевской области за сутки из окон выпали двое детей. В частности, в городе Вишневом инцидент произошел из-за неосторожности матери, которая вышла на лестничную площадку, оставив ребенка одного в квартире.

Кроме того, ранее во Львове в одну из больниц с диагнозом "сотрясение головного мозга, перелом челюсти и гемосинус" госпитализировали четырехлетнего мальчика. Ребенок травмировался в результате падения из окна офисного помещения на втором этаже здания.

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