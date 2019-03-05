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В Запорожье возле больницы нашли свалку медотходов

Сегодня, 18:23

Возле инфекционной больницы в Запорожье нашли горы медицинского мусора

В Запорожье возле одной из больниц нашли свалку медицинских отходов
В Запорожье возле одной из больниц нашли свалку медицинских отходов.
В Запорожье возле больницы нашли свалку медотходов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ea0/6ce/5c7ea06ce2766.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ea0/6ce/5c7ea06ce2766.jpg Запорожье Возле инфекционной больницы в Запорожье нашли горы медицинского мусора

Возле одной из больниц Запорожья местные жители обнаружили свалку медицинских отходов и разместили соответствующие фото в соцсети.

Как выяснилось, медицинский мусор выбрасывали возле Второй инфекционной больницы, расположенной на улице Нижнеднепровской,8

В частности, горожане заметили гору полиэтиленовых мешков, некоторые из которых были разорваны и отходы разлетелись по прилегающей территории.

Запорожцы предположили, что медицинский мусор был выброшен из находящегося рядом медицинского учреждения.

Напомним, ранее в лесополосе возле одного из сел Запорожской области обнаружили свалку ртутных ламп – более трех тысяч штук насчитали местные жители. Эти лампы содержат пары ртути, которые опасны и для людей, и для животных.

А в селе Песочин под Харьковом неизвестные принялись вывозить мусор и сбрасывать его в нескольких сотнях метров от реки, прямо возле домов. Местные жители подозревают, что свалку устроил владелец участка, который может неплохо на ней зарабатывать, хотя земля была выделена под сельское хозяйство.

Также мы писали о том, как "приключения" львовского мусора продолжались в Черниговской области, а также о том, как в Днепре разгорелся мусорный скандал.

Кроме того, стоит напомнить, что после отдыха туристов-"дикарей" на побережье Азовского моря на Федотовой косе в Запорожской области остались горы отходов.

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Тег Запорожье, мусор, больница, отходы, свалка

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