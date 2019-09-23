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В Чернигове легковушка врезалась в дерево: четверо погибших

23 сентября, 09:43

За рулем иномарки находился подросток

Фото: ГУНП в Черниговской области

Фото: ГУНП в Черниговской области

В Чернигове произошло жуткое ДТП – иномарка влетела в дерево. Авария унесла жизни четырех подростков, в том числе и водителя, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, подросток взял у деда Volkswagen Passat, собрал друзей-сверстников и поехал кататься. Во время спуска с холма на мокрой дороге юный водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в дерево. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части.

Фото: ГУНП в Черниговской области

В результате ДТП водитель и трое его пассажиров погибли на месте происшествия. Девушке, которая сидела на пассажирском сиденье, повезло остаться в живых. Ее госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы.

"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц)", - рассказали в полиции и отметили, что продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП дерево подростки Чернигов погибшие столкновение легковушка

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