В Чернигове вспыхнул масштабный пожар: пламя охватило более 2000 "квадратов" складов (фото, видео)

В Чернигове на предприятии произошло возгорание складских помещений. Из-за пожара рухнула одна из стен.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, сегодня, 3 августа, в 10 часов утра огонь охватил здание на улице Мазепы, 62 В.
Около 12:00 в помещении произошло разрушение внешней стены, межэтажных перекрытий и кровли здания. В результате обвала спасатели не пострадали, но площадь пожара увеличилась с 400 до 2400 "квадратов".
К тушению привлекли 40 человек личного состава и 12 единиц специальной техники. На данный момент продолжается ликвидация.
Ранее мы сообщали, что в Киеве горело админздание возле Майдана. Пожар произошел на Крещатике, 12, где расположено Управление туризма и промоций КГГА. А на Троещине в жилом доме вспыхнула квартира. Пожар ликвидировали, погибла женщина-инвалид.
Также напомним, в Затоке Одесской области загорелись две базы отдыха. В результате пожара пострадал отдыхающий.
Кроме того, новости "Сегодня" писали, что с начала 2020 года в пожарах в Украине погибли 928 человек. Пострадали в результате огня 774 человека.
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