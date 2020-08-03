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В Чернигове вспыхнул масштабный пожар: пламя охватило более 2000 "квадратов" складов (фото, видео)

3 августа, 15:06

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Площадь возгорания стремительно увеличивается

В Чернигове на предприятии произошло возгорание складских помещений. Из-за пожара рухнула одна из стен.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, сегодня, 3 августа, в 10 часов утра огонь охватил здание на улице Мазепы, 62 В.

Около 12:00 в помещении произошло разрушение внешней стены, межэтажных перекрытий и кровли здания. В результате обвала спасатели не пострадали, но площадь пожара увеличилась с 400 до 2400 "квадратов".

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К тушению привлекли 40 человек личного состава и 12 единиц специальной техники. На данный момент продолжается ликвидация.

Ранее мы сообщали, что в Киеве горело админздание возле Майдана. Пожар произошел на Крещатике, 12, где расположено Управление туризма и промоций КГГА. А на Троещине в жилом доме вспыхнула квартира. Пожар ликвидировали, погибла женщина-инвалид.

Также напомним, в Затоке Одесской области загорелись две базы отдыха. В результате пожара пострадал отдыхающий.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что с начала 2020 года в пожарах в Украине погибли 928 человек. Пострадали в результате огня 774 человека.

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