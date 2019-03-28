В Чернигове вспыхнул серьезный пожар на центральном рынке
Пожарные ликвидировали возгорание за 30 минут, обошлось без пострадавших
В Чернигове на центральном рынке загорелось помещение Национальной лотереи. По словам очевидцев, огонь охватил одноэтажное здание за считанные минуты и в результате возгорания была уничтожена крыша постройки.
На место происшествия прибыли четыре группы спасателей, которые ликвидировали огонь на протяжении 30 минут. К счастью, обошлось без пострадавших.
"В настоящий момент на месте пожара работают опытно-испытательная лаборатория и представители Национальной полиции. Причина пожара и нанесенный ущерб в настоящий момент устанавливаются", – заявил Александр Ивченко, помощник начальника управления ГСЧС Украины в Черниговской области.
Напомним, ранее в ГСЧС привели печальную статистику: в течение недели с 18 по 24 марта в Украине жертвами пожаров стали 40 человек, еще 10 погибли на водных объектах страны.
Также мы сообщали, что в десятиэтажном жилом доме в Днепре произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Еще 16 человек удалось спасти.
Кроме того, мы сообщали, в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Чернигове вспыхнул серьезный пожар на центральном рынке". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве мужчина из мести поджег квартиру бывшей жены, едва не убив детей
Мужчина поджег квартиру экс-жены, когда она была дома с ребенком и матерью, и потом спокойно ушел домой