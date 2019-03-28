В Чернигове вспыхнул серьезный пожар на центральном рынке

Пожарные ликвидировали возгорание за 30 минут, обошлось без пострадавших

В Чернигове вспыхнул серьезный пожар на центральном рынке 2019-03-28T17:25:00+02:00 Другие регионы Пожарные ликвидировали возгорание за 30 минут, обошлось без пострадавших

В Чернигове на центральном рынке загорелось помещение Национальной лотереи. По словам очевидцев, огонь охватил одноэтажное здание за считанные минуты и в результате возгорания была уничтожена крыша постройки.

На место происшествия прибыли четыре группы спасателей, которые ликвидировали огонь на протяжении 30 минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

"В настоящий момент на месте пожара работают опытно-испытательная лаборатория и представители Национальной полиции. Причина пожара и нанесенный ущерб в настоящий момент устанавливаются", – заявил Александр Ивченко, помощник начальника управления ГСЧС Украины в Черниговской области.

Напомним, ранее в ГСЧС привели печальную статистику: в течение недели с 18 по 24 марта в Украине жертвами пожаров стали 40 человек, еще 10 погибли на водных объектах страны.

Также мы сообщали, что в десятиэтажном жилом доме в Днепре произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Еще 16 человек удалось спасти.

Кроме того, мы сообщали, в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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