В Одесской области произошел пожар в жилом доме: погиб мужчина
Причину пожара устанавливают специалисты
В Одесской области пожар в частном жилом доме унес жизнь мужчины. Тело погибшего во время тушения пожара обнаружили спасатели, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
О пожаре спасателям стало известно 27 марта в 18:09. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в частном жилом доме в селе Стрюково. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать в 19:10, а ликвидировали его в 19:15.
"Во время тушения пожара было обнаружено хозяина дома без признаков жизни", - рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают.
Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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