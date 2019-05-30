В Чернигове захламленное русло реки превратили в настоящий курорт

Реконструировать берег начали еще в прошлом году

В Чернигове некогда запущенное и захламленное русло реки Десны превратили в настоящий курорт для отдыхающих. Такого обновления берега тут не проводили последние полвека.

Ранее вместо роскошного пляжа были только крутые обрывы и ямы. Реконструировать берег начали еще в прошлом году. Сначала его подняли и сделали более пологим, а потом укрепили камнями и намыли песок. Кроме намытого, на берег Десны завезли еще более тысячи тонн кварцевого песка, чтобы пляж соответствовал названию – "Золотой".

Сейчас на берегу Десны установлены скамейки для отдыхающих и есть все удобства – душ и раздевалки. Также тут работает медпункт, а для малышей построили несколько детских площадок. Кроме того, тут позаботились и о любителях спорта и установили поля для пляжного волейбола, футбола, тенниса и тренажеры для занятий воркаутом.

Также тут обустроили и дорогу к пляжу – новенький асфальт, тротуары. Сюда даже пустили отдельный маршрут общественного транспорта. На полную реконструкцию местные власти планируют потратить 11 миллионов гривен. Теперь на Десне в Чернигове ждут не только на местных, но и туристов со всей Украины.

Ранее мы писали, что пляжи Одессы готовят к турсезону. Водолазы обследуют дно перед началом каждого купального сезона, чтобы обезопасить отдыхающих.

Напомним, доходы Украины от туризма выросли в 2,5 раза. В Кабмине объяснили, что способствует развитию отрасли.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Чернигове захламленное русло реки превратили в настоящий курорт". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"