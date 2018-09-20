В Черниговской области полиция задержала семерых криминальных авторитетов

Сегодня, 14:13

Преступники приехали в область, чтобы встретиться с "вором в законе"


Фото: ГУНП в Черниговской области

Фото: ГУНП в Черниговской области

Фото: ГУНП в Черниговской области

Фото: ГУНП в Черниговской области

Фото: ГУНП в Черниговской области

В Черниговской области правоохранители задержали семерых криминальных авторитетов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснилось, преступники приехали в область для встречи с "вором в законе" для согласования вопроса преступной "деятельности". Криминальные авторитеты передвигались на трех автомобилях. Среди них было пять украинцев и двое выходцев из Кавказа.

Примечательно, что при проверке у одного из мужчин полиция изъяла наркотики, вещества направили на исследование. "Вор в законе" из Кавказа, как отметили правоохранители, длительное время находится в пункте временного пребывания иностранцев.

Напомним, 5 августа более 30 участников криминальной "сходки" были задержаны в Кировоградской области.                           

А 6 июля правоохранители разоблачили и задержали так называемого вора в законе, 33-летнего иностранца, известного в криминальных кругах под кличкой Дато Агжабединский, "коронованного" в Греции. Полицейские принудительно выдворили его за пределы Украины
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